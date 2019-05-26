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Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову вместе выступить на конкурсе "Евровидение"

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова совсем не прочь выступить в качестве конкурсантки на песенном соревновании "Евровидение". В своем аккаунте в соцсети Instagram звезда предложила там представить дуэтную песню с Филиппом Кирокровым.
Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову вместе выступить на конкурсе "Евровидение"

В микроблоге в Instagram Ольга Бузова написала поп-королю обращение, предложив показать новый дуэт с ним на конкурсе "Евровидение-2020". Знаменитость не смогла присутствовать на премии RU.TV, где получила награду "За самый лучший и самый огромный фан-клуб".

Сейчас Ольга Бузова находится в гастрольном туре, а заветную статуэтку за нее получил поп-король Филипп Киркоров.
"Эта премия больше всего описывает любовь зрителя, а для всех артистов это самое важное и самое ценное. Ведь сейчас, в эру интернета и стримов, именно зритель выбирает и голосует, кто из артистов достоин всенародной любви и премии. Спасибо всем моим людям, что рядом и поддерживаете меня. Спасибо, что голосуете и слушаете мои песни. Спасибо, что ходите на мои концерты", - написала Ольга Бузова.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:49

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