Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову вместе выступить на конкурсе "Евровидение"

"Эта премия больше всего описывает любовь зрителя, а для всех артистов это самое важное и самое ценное. Ведь сейчас, в эру интернета и стримов, именно зритель выбирает и голосует, кто из артистов достоин всенародной любви и премии. Спасибо всем моим людям, что рядом и поддерживаете меня. Спасибо, что голосуете и слушаете мои песни. Спасибо, что ходите на мои концерты", - написала Ольга Бузова.

В микроблоге в Instagram Ольга Бузова написала поп-королю обращение, предложив показать новый дуэт с ним на конкурсе "Евровидение-2020". Знаменитость не смогла присутствовать на премии RU.TV, где получила награду "За самый лучший и самый огромный фан-клуб".Сейчас Ольга Бузова находится в гастрольном туре, а заветную статуэтку за нее получил поп-король Филипп Киркоров.