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Беременную бывшую участницу проекта "Дом-2" Сашу Артемову довела до истерики продавщица в магазине

Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Артемова в своем микроблоге в Instagram поделилась с подписчиками неприятной историей. По словам звезды, когда она еще тщательно скрывала свое положение, в Краснодаре одна из продавщиц в парфюмерном магазине довела ее до слез.

Беременную бывшую участницу проекта "Дом-2" Сашу Артемову довела до истерики продавщица в магазине

Саша Артемова призналась: в первой половине срока беременности она испытывала неоднозначные ощущения. В одном из магазинов в аэропорту Краснодара к девушке подошла продавщица и стала советовать, какой запах для нее лучше в таком положении. Так как бывшая звезда реалити скрывала беременность, бестактность женщины ее сильно задела.

Саша Артемова рассказала, что вышла из помещения и расплакалась, затем ее успокоил муж, и они улетели в Москву. Хотя сейчас самочувствие бывшей проектантки нормализовалось, она считает, что посторонние иногда ранят ее чувства такими ситуациями. Сама же будущая мама сейчас с удовольствием обсуждает с фолловерами беременность, но темы выбирает сама.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:22

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