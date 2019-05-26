Беременную бывшую участницу проекта "Дом-2" Сашу Артемову довела до истерики продавщица в магазине

Саша Артемова призналась: в первой половине срока беременности она испытывала неоднозначные ощущения. В одном из магазинов в аэропорту Краснодара к девушке подошла продавщица и стала советовать, какой запах для нее лучше в таком положении. Так как бывшая звезда реалити скрывала беременность, бестактность женщины ее сильно задела.Саша Артемова рассказала, что вышла из помещения и расплакалась, затем ее успокоил муж, и они улетели в Москву. Хотя сейчас самочувствие бывшей проектантки нормализовалось, она считает, что посторонние иногда ранят ее чувства такими ситуациями. Сама же будущая мама сейчас с удовольствием обсуждает с фолловерами беременность, но темы выбирает сама.