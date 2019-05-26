Ученые узнали, от чего зависит отношение к сновидениям





Ученые из США провели массовый опрос населения, в нем приняло участие 5,2 тысячи человек. Все они были представителями разных полов, социальных, этнических и религиозных групп. Специалисты хотели выяснить, насколько разнится отношение людей ко снам в зависимости от их личностных особенностей. Для этого им предложили на выбор 6 вариантов: сны вызваны силами вне человеческого разума; они дают возможность понять истинные чувства; их роль предсказывать события; бессмысленность их природы; их обсуждение не имеет смысла; отрицательное отношение. Каждому опрошенному нужно было выбрать один из этих вариантов, первые три из них считались положительными.Отношение к сновидениям у молодых людей и женщин более позитивное, а вот у стариков все наоборот. Негативно воспринимают сны и те, кто хорошо их помнит. Темнокожие люди более серьезно относятся к сновидениям и стараются прислушиваться к ним. Обладатели высшего образования считают, что обсуждать сновидения с другими людьми нет смысла.Религиозность человека играет огромную роль в отношении ко снам. Атеисты и агностики не видят в них никакого смысла, тогда как протестанты уверены, что они влияют на судьбу человека.