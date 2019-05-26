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Над Астраханью была замечена странная колонна в ночном небе

Жители города Астрахань наблюдали ночью за странным явлением в небе. По небосводу пролетела колонна светящихся объектов, которые двигались синхронно и в одном направлении.
Над Астраханью была замечена странная колонна в ночном небе

Конспирологи и уфологи сразу заподозрили внеземную активность в небе и приписали увиденному чуть ли не вторжение на планету инопланетной расы. Это явление лицезрел не один человек, а сразу несколько сотен. Некоторые даже сняли событие на камеру. Жители Мордовии также наблюдали схожую картину в ночь на 25 мая, что только подлило масла в огонь для любителей теории заговоров.

Однако на самом деле все намного проще, поскольку это были спутники, которые запустил на орбиту Илон Маск для создания всемирной беспроводной Паутины. Он планирует запустить в космос более 11 тысяч аппаратов. Это позволит создать сеть Интернета для всего Земного шара. Илон Маск планирует сделать её бесплатной и доступной для всех. На днях он удачно запустил первые 64 спутника, которые и видели жители всего мира на небе.



 
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Происшествия / Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:54

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