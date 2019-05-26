Над Астраханью была замечена странная колонна в ночном небе





Конспирологи и уфологи сразу заподозрили внеземную активность в небе и приписали увиденному чуть ли не вторжение на планету инопланетной расы. Это явление лицезрел не один человек, а сразу несколько сотен. Некоторые даже сняли событие на камеру. Жители Мордовии также наблюдали схожую картину в ночь на 25 мая, что только подлило масла в огонь для любителей теории заговоров.Однако на самом деле все намного проще, поскольку это были спутники, которые запустил на орбиту Илон Маск для создания всемирной беспроводной Паутины. Он планирует запустить в космос более 11 тысяч аппаратов. Это позволит создать сеть Интернета для всего Земного шара. Илон Маск планирует сделать её бесплатной и доступной для всех. На днях он удачно запустил первые 64 спутника, которые и видели жители всего мира на небе.