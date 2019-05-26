Светлана Бондарчук поздравила бывшего возлюбленного Сергея Табунова с днем рождения

Экс-супруга Федора Бондарчука воспитывает двоих детей от знаменитого актера, с которым рассталась несколько лет назад. Некоторое время артистка имела отношения с Сергеем Табуновым, но, согласно слухам, новым ее поклонником стал 44-летний директор дизайнерского агентства Сергей Харченко. Светлана Бондарчук не комментирует изменения в личной жизни и продолжает общаться с бывшими партнерами, вызывая недоумение поклонников. В частности, артистка не так давно опубликовала снимок с обоими мужчинами, сделанный во время встречи в Париже. Накануне в сети Instagram появилась публикация, посвященная Сергею Табунову, в которой артистка поздравила его с днем рождения и отметила, что “сегодня будут танцы”.На публикацию отреагировал сам именинник, отправив в комментариях сообщения с сердечками. Поклонники артистов присоединились к поздравлениям, адресовав галеристу свои пожелания.