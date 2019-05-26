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Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»

Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой». Артистка стала обладателем приза в размере 2 млн рублей, который она собирается потратить на путешествия и подарки близким.
Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»

25 мая вышел финальный эпизод шоу «Последний Герой: Актеры против экстрасенсов». На заключительном этапе претендентов на победу осталось трое: Анфиса Черных, Илья Глинников и Иван Шабанов. Больше всего голосов досталось именно актрисе, ее выбывшие участники шоу посчитали самой достойной. Звезда фильма «Географ глобус пропил» запомнилась телезрителям как отважная и смелая героиня, способная постоять за себя и достигнуть поставленной цели.

При этом сама Анфиса Черных отметила, что не раз хотела собрать вещи и покинуть проект. Несмотря на это, ей удалось взять себя в руки и сдерживать эмоции, что и позволило ей в итоге стать победителем «Последнего героя». Артистка описала свои переживания от победы как «невероятные» и «безумно крутые». «Это было самое яркое, что со мной происходило в жизни», - отмечает актриса. Главный приз шоу, 2 млн рублей, она собирается потратить на путешествия и подарки близким, сообщает издание «СтарХит».

Другие участники «Последнего героя» по-разному отреагировали на победу Анфисы Черных. Ее коллега Илья Глинников искреннее поздравил артистку с этой победой. Чего не скажешь о 49-летней Татьяне Лариной, считающей, что победа актрисы – это заслуга организаторов шоу.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:35

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