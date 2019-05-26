Анфиса Чехова раскритиковала женщин с неестественной внешностью

Как отметила Анфиса Чехова, она регулярно посещает косметолога, но предостерегает поклонников о плачевных последствиях при частом обращении за помощью такого рода. Публика часто сомневалась в натуральности форм и черт лица звезды, которая опубликовала архивное фото, чтобы доказать отсутствие имплантов в груди. Знаменитость часто публикует советы по уходу за собой, а накануне в сети Instagram звезда рассказала о своем опыте посещения клиники красоты. Анфиса Чехова призналась, что ей повезло с другом-косметологом, с которым у нее сошлись мнения на счет уколов. В частности, телеведущая не любит “замороженные лбы и раздутые губы-лепехи”. Артистка всегда поддерживает красоту, а не создает новое лицо, с чем соглашается ее мастер.Звезда предупредила своих поклонников о пользе и вреде процедур, посоветовав разобраться в последствиях. Также Анфиса Чехова считает, что прибегать к помощи косметологов следует в зрелом возрасте.