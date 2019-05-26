АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Одинокие пациенты с сердечной недостаточностью редко следуют рекомендациям по лечению
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Анфиса Чехова раскритиковала женщин с неестественной внешностью

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ей не нравится неестественная внешность у женщин. На своей странице в сети Instagram артистка раскритиковала любительниц замороженных лбов и “губ-лепех”.
Анфиса Чехова раскритиковала женщин с неестественной внешностью

Как отметила Анфиса Чехова, она регулярно посещает косметолога, но предостерегает поклонников о плачевных последствиях при частом обращении за помощью такого рода. Публика часто сомневалась в натуральности форм и черт лица звезды, которая опубликовала архивное фото, чтобы доказать отсутствие имплантов в груди. Знаменитость часто публикует советы по уходу за собой, а накануне в сети Instagram звезда рассказала о своем опыте посещения клиники красоты. Анфиса Чехова призналась, что ей повезло с другом-косметологом, с которым у нее сошлись мнения на счет уколов. В частности, телеведущая не любит “замороженные лбы и раздутые губы-лепехи”. Артистка всегда поддерживает красоту, а не создает новое лицо, с чем соглашается ее мастер.

Звезда предупредила своих поклонников о пользе и вреде процедур, посоветовав разобраться в последствиях. Также Анфиса Чехова считает, что прибегать к помощи косметологов следует в зрелом возрасте.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Анфиса Черных стала победителем
Ученые: Бездетные женщины – самые
Настя Каменских бокалом шампанского
Ученые предупреждают, что игнорирование
Анфиса Чехова раскритиковала женщин с
«Любите женщин»: Переплывший Атлантику
Вадим Казаченко повторно подал в суд на
В Австралии найден усваивающий золото
Из-за сплетен о романе с директором
Одинокие пациенты с сердечной
Наталья Медведева рассказала, как ей
Эксперт: Россия и Китай покупают золото
Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан
Ученые утверждают, что еженедельный
Меган Маркл заподозрили в обмане
Xiaomi представила мобильный
Пригожин рассказал о своей реакции на
BMW до 2025 года представит 25
Машу Малиновскую раскритиковали в
Проблемы в безопасности Mac позволяют
«Шансы у нее фантастические»: Пригожин
Apple обзавелась приложением Tueo
Рэпер МОТ сообщил о беременности
Тимур Батрутдинов признался, что у него
В Индии у пациента в желудке нашли
Samsung в июне сократит емкость
Яна Рудковская примерила свадебное
Кардиологи разъяснили разницу между
Фанаты сериала «Игра престолов» начали
Названы определяющиеся по запаху изо
Просмотреть все новости