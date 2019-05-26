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Меган Маркл заподозрили в обмане поклонников после интервью ее бывшего визажиста

Фанаты Меган Маркл пришли в недоумение из-за новых сведений о жизни герцогини Сассекской, отметив, что она морочит голову публике. Недопонимание вскрылось после слов визажиста бывшей артистки о ее стиле.
Меган Маркл заподозрили в обмане поклонников после интервью ее бывшего визажиста

Визажист Дэниел Мартин был знаком с Меган Маркл и в последнем интервью заявил, что супруга принца Гарри без посторонней помощи занимается личным имиджем. Основываясь на клятвах самой герцогини Сассекской визажист рассказал, что она составляет гардероб без содействия со стороны профессионалов. Это заявление привело поклонников Маркл в недоумение, поскольку в 2018 году бывшая актриса сама рассказывала, что прибегает к услугам своей подруги и известного стилиста Джессики Малруни. Звездный стилист подтвердила, что Маркл регулярно обращается к ней за помощью. До знакомства с Малруни герцогиня Сассекская пользовалась услугами ее коллеги из Канады Талии Брау-Толл, которая помогала бывшей актрисе выглядеть хорошо на протяжении 10 лет.
Меган Маркл заподозрили в обмане поклонников после интервью ее бывшего визажиста

Супруга принца Уильяма никогда не пыталась скрывать, что пользуется услугами стилиста. До ухода в декрет с Кейт Миддлтон работала Наташа Арчер, а теперь над стилем герцогини Кембриджской трудится Вирджиния Чедуик-Хили.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:55

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