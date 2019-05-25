Физическую активность у женщин помогают поддерживать мобильные приложения





Поддержание здоровья и физической активности для женщин является важным, особенно с приходом лета, когда лишние килограммы невозможно скрыть свитерами и толстовками. Для того, чтобы всегда оставаться в тонусе, можно использовать приложения для мобильных телефонов. Сейчас IT-рынок предоставляет множество самых разнообразных приложений для ОС, используемых в мобильных телефонах.Ученые привлекли более 200 женщин от 25 до 65 лет, разделив их на тех, кто пользовался смартфоном во время тренировок, и занимающихся спортом по обычной программе. Во время эксперимента представительницы прекрасной половины человечества, пользующиеся такими приложениями, делали за установленное время больше упражнений, чем без привлечения подобных программ. Так, на трекере во время восьмиминутного подхода женщины совершали почти на 1400 шагов больше.В течение девяти месяцев все участницы пользовались специальными приборами, измеряющими физическую активность ежедневно через каждые 60 секунд. При этом, если дамы контролировали свои занятия спортом с помощью смарт-приложений, их подвижность была существенно выше. Такие телефонные программы действуют независимо от возраста, национальности, расы или религии, что дает большие перспективы для их эффективного использования с целью оздоровления и поддержания организма в тонусе.