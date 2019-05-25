Ким Кардашьян показала фигуру в новом клипе Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон обнародовала на канале Dimitri Vegas & Like Mike на просторах YouTube клип на новую песню. В музыкальном ролике с названием, звучащим как «Пятая точка моей подруги», роль камео досталась давней приятельнице светской львицы Ким Кардашьян.
В клипе много музыки, зажигательных танцев, ярких и эпатажных образов. По сюжету, Хилтон и Кардашьян - две подруги, появляющиеся в ночном клубе в роскошных нарядах. Героини, как и все посетители заведения, примеряют очки виртуальной реальности и переносятся на веселую вечеринку. В одной из строчек песни светской львицы речь идет о том, что она не может «отвести взгляд от пятой точки своей подруги». Журналисты The Daily Mail подметили, что, несмотря на заявленную тему, «ягодицы Хилтон и Кардашьян так и не мелькнули в кадре».
По словам автора сингла, на съемках царила потрясающая атмосфера, а ее подруга в роли камео показала себя, как «горячая штучка». Хилтон признала, что совместная работа над клипом способствовала укреплению их с Кардашьян дружеских отношений.
В клипе много музыки, зажигательных танцев, ярких и эпатажных образов. По сюжету, Хилтон и Кардашьян - две подруги, появляющиеся в ночном клубе в роскошных нарядах. Героини, как и все посетители заведения, примеряют очки виртуальной реальности и переносятся на веселую вечеринку. В одной из строчек песни светской львицы речь идет о том, что она не может «отвести взгляд от пятой точки своей подруги». Журналисты The Daily Mail подметили, что, несмотря на заявленную тему, «ягодицы Хилтон и Кардашьян так и не мелькнули в кадре».
По словам автора сингла, на съемках царила потрясающая атмосфера, а ее подруга в роли камео показала себя, как «горячая штучка». Хилтон признала, что совместная работа над клипом способствовала укреплению их с Кардашьян дружеских отношений.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:28