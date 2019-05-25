Ученые разработали методы борьбы с бессонницей без лекарств
Ученые нашли способ бороться с бессонницей без лекарственных препаратов. Они разработали сразу несколько методов нормализации сна. Один из них подразумевает использование психотерапии, а другой – аппаратный.
Существует множество различных препаратов, обладающих снотворным действием. По принципу действия они делятся на три группы. Одни воздействуют на тормозящие процессы в головном мозгу, позволяя человеку заснуть. Другая группа лекарств влияет на гистаминергическую систему. Вещества, входящие в состав препарата, подавляют ее работу и наступает сон. Последняя группа лекарств работает по принципу действия мелатонина – гормона, который в норме вырабатывается у человека ночью. Это средство наиболее мягко воздействует на организм, поскольку не вмешивается в естественное функционирование систем, влияющих на сон, но при этом обладает самым слабым эффектом.
В настоящее время специалисты активно разрабатывают приборы, которые помогут бороться с бессонницей. Например, над одним из устройств работают нейрофизиологи РАН. Это небольшой черный куб с тремя катушками, вырабатывающими внутри импульсивный ток. Этот прибор регулирует циркадные ритмы естественным образом. Он успешно был испытан на группе здоровых людей. Эффективность лечения страдающих бессонницей пока не доказана.
Как сообщают РИА новости, ученые из Сеченовского университета в соавторстве с швейцарскими коллегами разрабатывают методику когнитивно-поведенческой терапии на русском языке. Она подразумевает психотерапевтические сеансы, которые могли бы помочь людям справиться с проблемой засыпания. Пациенты могли бы проходить курс онлайн, что сделало бы лечение доступным для многих людей, которые не могут приехать из отдаленных районов. На данный момент эффективность курса 28%, но данные зарубежных авторов говорят о 60% успехе. Это сопоставимо с результатом лекарственной терапии.
Существует множество различных препаратов, обладающих снотворным действием. По принципу действия они делятся на три группы. Одни воздействуют на тормозящие процессы в головном мозгу, позволяя человеку заснуть. Другая группа лекарств влияет на гистаминергическую систему. Вещества, входящие в состав препарата, подавляют ее работу и наступает сон. Последняя группа лекарств работает по принципу действия мелатонина – гормона, который в норме вырабатывается у человека ночью. Это средство наиболее мягко воздействует на организм, поскольку не вмешивается в естественное функционирование систем, влияющих на сон, но при этом обладает самым слабым эффектом.
В настоящее время специалисты активно разрабатывают приборы, которые помогут бороться с бессонницей. Например, над одним из устройств работают нейрофизиологи РАН. Это небольшой черный куб с тремя катушками, вырабатывающими внутри импульсивный ток. Этот прибор регулирует циркадные ритмы естественным образом. Он успешно был испытан на группе здоровых людей. Эффективность лечения страдающих бессонницей пока не доказана.
Как сообщают РИА новости, ученые из Сеченовского университета в соавторстве с швейцарскими коллегами разрабатывают методику когнитивно-поведенческой терапии на русском языке. Она подразумевает психотерапевтические сеансы, которые могли бы помочь людям справиться с проблемой засыпания. Пациенты могли бы проходить курс онлайн, что сделало бы лечение доступным для многих людей, которые не могут приехать из отдаленных районов. На данный момент эффективность курса 28%, но данные зарубежных авторов говорят о 60% успехе. Это сопоставимо с результатом лекарственной терапии.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:24