Иван Ургант одобрил результаты «Голоса Дети»

Вечером 24 мая поклонники увидели спецвыпуск музыкального проекта, организованного после аннуляции результатов финала из-за махинаций с голосами. Администрация канала подготовила для зрителей неожиданный сюрприз: Константин Эрнст перед публикой объявил всех финалистов скандального сезона шоу, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову, победителями.Ургант подчеркнул, в шестом сезоне проекта кипели «недетские страсти», но, к счастью, все закончилось хорошо. Он назвал решение канала «прекрасной нотой». Шоумен высказал свое мнение по поводу подобранного юным вокалистам репертуара, назвав его слишком взрослым, а также пошутил, мол, наставникам «Голоса. Дети» помешали принять участие в спецвыпуске уважительные причины.Телеведущий рассказал, что смотрел эфир в студии, и ему захотелось купить батончик. Однако, иронично заметил Ургант, не смог этого сделать, поскольку на Первом канале «купить ничего нельзя».