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Иван Ургант одобрил результаты «Голоса Дети»

Иван Ургант высказал свое мнение по поводу результатов скандального сезона шоу «Голос «Дети». Известному телеведущему понравилось, что руководство Первого канала решило объявить всех финалистов конкурса победителями.
Иван Ургант одобрил результаты «Голоса Дети»

Вечером 24 мая поклонники увидели спецвыпуск музыкального проекта, организованного после аннуляции результатов финала из-за махинаций с голосами. Администрация канала подготовила для зрителей неожиданный сюрприз: Константин Эрнст перед публикой объявил всех финалистов скандального сезона шоу, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову, победителями.

Ургант подчеркнул, в шестом сезоне проекта кипели «недетские страсти», но, к счастью, все закончилось хорошо. Он назвал решение канала «прекрасной нотой». Шоумен высказал свое мнение по поводу подобранного юным вокалистам репертуара, назвав его слишком взрослым, а также пошутил, мол, наставникам «Голоса. Дети» помешали принять участие в спецвыпуске уважительные причины.

Телеведущий рассказал, что смотрел эфир в студии, и ему захотелось купить батончик. Однако, иронично заметил Ургант, не смог этого сделать, поскольку на Первом канале «купить ничего нельзя».



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:00

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