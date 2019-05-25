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"Всем сестрам по серьгам": Садальский назвал справедливым решение Константина Эрнста на шоу "Голос. Дети"

Станислав Садальский недавно прокомментировал итоги популярного шоу "Голос. Дети". Российский актер уверен, что генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту удалось принять справедливое и правильное решение, отдав победу всем участникам.
"Всем сестрам по серьгам": Садальский назвал справедливым решение Константина Эрнста на шоу "Голос. Дети"

В личном блоге Instagram Садальский написал, что в конкурсе победила дружба. По словам знаменитости, Эрнст нашел выход из скандальной ситуации. "Справедливо. Всем сестрам по серьгам", - добавил актер. Он процитировал слова главы федерального канала во время объявления результатов, что "Голос" будет, был и останется честным. Никакие деньги и связи не помогут, как говорится в сказке, "сделать сердце - большим, а ножку - маленькой".

Победителями шоу стали все девять конкурсантов, в том числе и Микелла Абрамова, вокруг которой и развернулся скандал с голосами. Дочь Алсу не появилась на повторном финале. Слова Станислава Садальского не все подписчики восприняли положительно. Одни согласились с результатами и поддержали актера, отметив, что в данной ситуации Эрнст принял единственно верное решение. Другие же считают, что Первый канал "попытался выкрутиться", но репутация проекта уже не будет прежней и о "честности" говорить не стоит.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:55

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