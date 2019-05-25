"Всем сестрам по серьгам": Садальский назвал справедливым решение Константина Эрнста на шоу "Голос. Дети"

В личном блоге Instagram Садальский написал, что в конкурсе победила дружба. По словам знаменитости, Эрнст нашел выход из скандальной ситуации., - добавил актер. Он процитировал слова главы федерального канала во время объявления результатов, что "Голос" будет, был и останется честным. Никакие деньги и связи не помогут, как говорится в сказке, "сделать сердце - большим, а ножку - маленькой".Победителями шоу стали все девять конкурсантов, в том числе и Микелла Абрамова, вокруг которой и развернулся скандал с голосами. Дочь Алсу не появилась на повторном финале. Слова Станислава Садальского не все подписчики восприняли положительно. Одни согласились с результатами и поддержали актера, отметив, что в данной ситуации Эрнст принял единственно верное решение. Другие же считают, что Первый канал "попытался выкрутиться", но репутация проекта уже не будет прежней и о "честности" говорить не стоит.