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Софи Тернер «превратилась» в блондинку ради новой роли

Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в культовой картине «Игра престолов», кардинально изменилась ради своего нового персонажа в фильме «Люди Икс. Темный Феникс». Актриса, долгое время привлекавшая внимание огненно-рыжими волосами, «превратилась» в блондинку.
Софи Тернер «превратилась» в блондинку ради новой роли

Звезде в течение десятилетней работы в «Игре престолов» приходилось придерживаться одного образа. Рыжеволосой наследнице Лорда только по завершению съемок фантастической саги разрешили сменить имидж. Тернер сразу же перекрасилась в блондинку и сделала челку.

Поводом для преображения 23-летней актрисы стало ее участие в киноленте, снятой по мотивам популярных комиксов Marvel. Премьера картины «Люди Икс. Темный Феникс» ожидается 5 июля.
Софи Тернер «превратилась» в блондинку ради новой роли

Со сменой образа Тернер помог известный стилист Кристиан Вуд. Мастер сделал звездной клиентке стильную стрижку и осветлил волосы. Большинству поклонников такое преображение знаменитости понравилось, однако некоторые считают, что новый имидж состарил ее лет на десять.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:29

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