Софи Тернер «превратилась» в блондинку ради новой роли

Звезде в течение десятилетней работы в «Игре престолов» приходилось придерживаться одного образа. Рыжеволосой наследнице Лорда только по завершению съемок фантастической саги разрешили сменить имидж. Тернер сразу же перекрасилась в блондинку и сделала челку.Поводом для преображения 23-летней актрисы стало ее участие в киноленте, снятой по мотивам популярных комиксов Marvel. Премьера картины «Люди Икс. Темный Феникс» ожидается 5 июля.Со сменой образа Тернер помог известный стилист Кристиан Вуд. Мастер сделал звездной клиентке стильную стрижку и осветлил волосы. Большинству поклонников такое преображение знаменитости понравилось, однако некоторые считают, что новый имидж состарил ее лет на десять.