Софи Тернер «превратилась» в блондинку ради новой роли
Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в культовой картине «Игра престолов», кардинально изменилась ради своего нового персонажа в фильме «Люди Икс. Темный Феникс». Актриса, долгое время привлекавшая внимание огненно-рыжими волосами, «превратилась» в блондинку.
Звезде в течение десятилетней работы в «Игре престолов» приходилось придерживаться одного образа. Рыжеволосой наследнице Лорда только по завершению съемок фантастической саги разрешили сменить имидж. Тернер сразу же перекрасилась в блондинку и сделала челку.
Поводом для преображения 23-летней актрисы стало ее участие в киноленте, снятой по мотивам популярных комиксов Marvel. Премьера картины «Люди Икс. Темный Феникс» ожидается 5 июля.
Со сменой образа Тернер помог известный стилист Кристиан Вуд. Мастер сделал звездной клиентке стильную стрижку и осветлил волосы. Большинству поклонников такое преображение знаменитости понравилось, однако некоторые считают, что новый имидж состарил ее лет на десять.
Звезде в течение десятилетней работы в «Игре престолов» приходилось придерживаться одного образа. Рыжеволосой наследнице Лорда только по завершению съемок фантастической саги разрешили сменить имидж. Тернер сразу же перекрасилась в блондинку и сделала челку.
Поводом для преображения 23-летней актрисы стало ее участие в киноленте, снятой по мотивам популярных комиксов Marvel. Премьера картины «Люди Икс. Темный Феникс» ожидается 5 июля.
Со сменой образа Тернер помог известный стилист Кристиан Вуд. Мастер сделал звездной клиентке стильную стрижку и осветлил волосы. Большинству поклонников такое преображение знаменитости понравилось, однако некоторые считают, что новый имидж состарил ее лет на десять.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:29