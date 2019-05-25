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Mercedes научит женщин любить свои авто

Mercedes намерен научить женщин любить собственные авто. В компании подчеркивают, что гендерные ассоциации формируются у людей с юных лет.
Mercedes научит женщин любить свои авто

При этом неоднократно можно услышать, как авто называют мужским либо женским именем. При этом в компании приняли решение скорректировать данную ситуацию, подарив представительницам прекрасного пола копию Mercedes-Benz 220SE. Перед стартом акции провели эксперимент, в рамках которого девочкам предложили выбрать для себя игрушку. Многие указали на кукол, сервизы, единорогов, однако избегали автомобилей. Вопрос о причинах отказа от машин сопровождался ответом о том, что эти игрушки предназначены для мальчишек.

Руководители эксперимента продемонстрировали детям видео, созданное Mercedes-Benz в честь гонщицы Эви Росквист, которая выступала за команду немецкого бренда. Она 3 раза становилась чемпионом Европы, однако больше всего внимание привлекает история о Гран-при в Аргентине 1962 года. В то время Росквист была высмеяна за стремление стать участницей состязания. Некоторые сомневались в её способности добраться до финишной черты. Впоследствии она заняла первое место, обогнав противников на Mercedes-Benz 220SE. При этом Эви Росквист установила рекорд по средней скорости гонки на уровне 126 км/ч, что позволило обогнать прошлого чемпиона на 3 часа.

После ознакомления с этой историей девочкам повторно предложили подобрать для себя игрушку. Многие стали брать себе автомобили. Марк Эйкман, возглавляющий агентство по маркетингу Mercedes-Benz в США, сообщил, что пример Эви Росквист стал источником вдохновения для молодых леди, а также открыл возможность осознать отсутствие ограничений по гендерному признаку.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:06

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