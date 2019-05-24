АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

Актер Филипп Васильев из-за диеты похудел на 40 кг и ослеп на один глаз

Филипп Васильев, рассказал в своем Instagram-аккаунте Станислав Садальский, из-за жесткой диеты стремительно сбросил 40 кг и перестал видеть на один глаз. Актер опубликовал фото коллеги в качестве предупреждения.
Актер Филипп Васильев из-за диеты похудел на 40 кг и ослеп на один глаз

Как отметил Садальский, современное общество сложно удивить диетами, которых на сегодняшний день предлагается множество. Люди в желании похудеть не обращают внимания на опасность кардинального изменения рациона питания, способного серьезно подорвать здоровье, а в некоторых случаях привести к смерти. Садальский хочет, чтобы пример его коллеги помог поклонникам уберечься от ошибок.

Васильев придерживался низкокалорийной диеты, предусматривающей употребление 2000 калорий в сутки. Организм актера недополучал необходимые витамины и микроэлементы, и в результате у него случилось кровоизлияние, вызвавшее потерю зрения. Врачи после осмотра пациента госпитализировали его, сделали укол в глаз и наложили повязку. Теперь специалисты прилагают усилия для восстановления здоровья Васильева.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тимати ради песни в честь Децла
«АвтоВАЗ» рассекретил цветовую гамму
Житель Уфы подозревается в убийстве
Ученые: Песчаные дюны на Марсе
Анестезиологи рассказали, какие смешные
Актер Филипп Васильев из-за диеты
В МГУ ученые создали
Светлана Лобода в честь первого дня
Россияне стали реже покупать
Маркер рака предстательной железы PSA
Haval готовится к старту продаж нового
Алексей Панин раскрыл подробности
В России KIA, Hyundai и Chery повысили
Британские ученые: В развитии личности
Марина Африкантова стала выглядеть
Названы самые чувствительные и
Милена Безбородова начала удалять
Xiaomi случайно раскрыла стоимость
На севере Москвы в квартире обнаружили
Роман Гриценко отдыхает с подругой
"Экстравагантный ход": Лариса Луппиан
Ученые: Синдром Кокейна может
Песков: Кремль рассматривает
Татьяна Строкова планирует занять место
Представители Минпромторга и Минэнерго
Медики назвали малоизвестные факты о
Ольга Бузова в Stories не смогла
Изменившаяся Джулия Ванг рассказала о
Ольга Рапунцель: «Дима сам говорил мне,
В Саратове из-за ДТП погиб пассажир
Просмотреть все новости