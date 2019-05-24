Актер Филипп Васильев из-за диеты похудел на 40 кг и ослеп на один глаз

Как отметил Садальский, современное общество сложно удивить диетами, которых на сегодняшний день предлагается множество. Люди в желании похудеть не обращают внимания на опасность кардинального изменения рациона питания, способного серьезно подорвать здоровье, а в некоторых случаях привести к смерти. Садальский хочет, чтобы пример его коллеги помог поклонникам уберечься от ошибок.Васильев придерживался низкокалорийной диеты, предусматривающей употребление 2000 калорий в сутки. Организм актера недополучал необходимые витамины и микроэлементы, и в результате у него случилось кровоизлияние, вызвавшее потерю зрения. Врачи после осмотра пациента госпитализировали его, сделали укол в глаз и наложили повязку. Теперь специалисты прилагают усилия для восстановления здоровья Васильева.