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Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
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Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов

Ученые из Университета Хельсинки в Финляндии провели исследование, в результате которого выяснили, что маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов. Более того, данные факторы играют ключевую роль в развитии плода при беременности и распространении рака.
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов

Ученые отмечают, что наибольшую опасность для жизни представляет не столько рак предстательной железы, сколько метастазы. Именно поэтому специалисты пытаются понять, какие факторы влияют на процесс их образования, и разработать способы остановки процесса и средств для торможения роста образований. В рамках исследования ученые нашли два новых протеолитических фермента (протеазы), влияющие на активацию факторов роста VEGF-C и VEGF-D. Одним из ферментов оказался простатспецифический антиген (PSA), являющийся маркером при обнаружении рака предстательной железы. Примечательно, что они влияют и на сперму, в результате чего может появляться бесплодие у мужчин.

Исследователи намерены продолжить работу в данном направлении, планируя в будущем разработать новjе лекарства от рака, а также выявить механизмы, связанные с бесплодием.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:32

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