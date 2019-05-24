В чилийской пустыне Атакама обнаружены самые древние метеориты





В Атакаме учёные обнаружили около 400 осколков метеоритов, и почти все они хорошо сохранились. Большинство из найденных космических тел представляли собой обычные хондриты, в составе которых преобладали зернистые минералы.Изучая данную древнюю «коллекцию», исследователи намерены выявить изменения, которые происходят с течением времени в потоках метеоритов, достигающих Земли.