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Психолог: Фраза «Ты можешь стать в будущем тем, кем захочешь» опасна для ребёнка
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Психолог: Фраза «Ты можешь стать в будущем тем, кем захочешь» опасна для ребёнка

Детский психолог из Австралии Стив Биддульф предупредил родителей об опасности фразы, адресованной ребёнку, которая звучит наподобие «Ты можешь стать в будущем тем, кем захочешь». Дело в том, что часто дети мечтают о непрактичных профессиях, таких как артист или звезда спорта.
Психолог: Фраза «Ты можешь стать в будущем тем, кем захочешь» опасна для ребёнка

Задача родителей – помочь ребёнку разобраться в его способностях, талантах и стремлениях, а не просто потакать его желаниям. «Детские мечты должны быть реалистичными и сбалансированными», – подчеркнул специалист. Важно, чтобы человек с ранних лет правильно оценивал возможности – как свои, так и родителей (в плане финансов), ведь учёба в университете сегодня стоит недёшево, и далеко не каждый может позволить себе получить ту профессию, о которой мечтает.

Стив Биддульф порекомендовал родителям, чей ребёнок загорелся желанием, например, сниматься в голливудских блокбастерах, серьёзно с ним поговорить. Если разрушать мечту не хочется, нужно хотя бы объяснить, что именно потребуется в реальности для достижения этой цели.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:26

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