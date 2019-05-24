Психолог: Фраза «Ты можешь стать в будущем тем, кем захочешь» опасна для ребёнка





Задача родителей – помочь ребёнку разобраться в его способностях, талантах и стремлениях, а не просто потакать его желаниям.подчеркнул специалист. Важно, чтобы человек с ранних лет правильно оценивал возможности – как свои, так и родителей (в плане финансов), ведь учёба в университете сегодня стоит недёшево, и далеко не каждый может позволить себе получить ту профессию, о которой мечтает.Стив Биддульф порекомендовал родителям, чей ребёнок загорелся желанием, например, сниматься в голливудских блокбастерах, серьёзно с ним поговорить. Если разрушать мечту не хочется, нужно хотя бы объяснить, что именно потребуется в реальности для достижения этой цели.