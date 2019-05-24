Загадочный пластырь на руке Кейт Миддлтон озадачил поклонников

Для большинства жителей Соединенного Королевства герцогиня является примером элегантности и женственности. Она всегда впечатляет своим вкусом, появляясь на светских мероприятиях в сдержанных платьях и дорогих украшениях. Фанаты герцогини начали часто замечать на пальце Миддлтон пластырь телесного цвета, полагая: стал "визитной карточкой" многодетной матери.Британские таблоиды сообщают, что пластырь ранее замечали в 2016 году на левом большом пальце, в феврале он появился на правом, а в августе "украшал" левый указательный палец супруги принца Уильяма. Они предположили, что для использования королевской особой лейкопластыря есть несколько причин. Миддлтон очень любит заниматься садоводством, поэтому она получает порезы во время работы с растениями. Герцогине Кембриджской приходится "скрывать" мелкие ссадины, так как она часто обменивается рукопожатиями во время деловых встреч.