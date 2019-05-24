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В России начнут развивать сбор и переработку дикоросов

Алексей Гордеев, зампредседателя правительства России, сообщил, что в стране начнут развивать сбор и переработку дикоросов. Предложения по данной теме госдеятель поручил подготовить специалистам Минсельхоза.
В России начнут развивать сбор и переработку дикоросов

Планируется внесение дикорастущих ягод, грибов и подобного сырья в список сельхозпродукции. Эти меры призваны дать возможность предприятиям, задействованным в сборе и переработке дикоросов, получить доступ ко всем имеющимся на сегодняшний день видам государственной поддержки, включая получение льготных кредитов сектора.

Что касается Минсельхоза страны, ведомство могут наделить правом регулировать данную сферу хозяйственной деятельности, сообщил Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи с руководителем Карелии Артуром Парфенчиковым.

На данный момент в России имеющийся эксплуатационный запас дикоросов превышает 8 миллионов тонн в год, а используется – лишь на 6 %. Ежегодно государством заготавливается 35 000 тонн ягод, из них 15 000 тонн – Карелией.

«С каждым годом в мире возрастает потребность в экологически чистой и уникальной продукции, потому тема, которую поднял Артур Парфенчиков, должна заинтересовать руководителей почти всех субъектов РФ», – приводит слова вице-премьера издание «Российская газета».



 
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Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:47

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