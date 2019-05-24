Amazon разрабатывает устройство, которое будет считывать настроение пользователя





Проект под кодовым названием Dylan сможет определять настроение пользователя по голосу. Руководствуясь полученными данными, оно сможет дать советы относительно общения с окружающими или подобрать рекламу, которая будет уместна в данный момент.В 2017 году специалисты Amazon подали заявку на патентовании технологии, которая по голосу определяет настроение пользователя. Кроме рекламы и рекомендаций по поведению, планируется использовать разработку для сопоставления реакций виртуального помощника с эмоциями того, кто к ним обращается.Еще один патент содержит технологию, которая будет применена на носимых устройствах и сможет отличать голос пользователя от шума. Подразделение Lab126, которое занимается этими разработками, ранее работало над смартфоном, который мог по картинке найти товар и предложить его купить пользователю. Однако, впоследствии Amazon отказался от идеи такого устройства.