Amazon разрабатывает устройство, которое будет считывать настроение пользователя
Amazon разрабатывает браслет, способный считывать настроение пользователя. Устройство будет синхронизироваться со смартфоном и иметь микрофоны.
Проект под кодовым названием Dylan сможет определять настроение пользователя по голосу. Руководствуясь полученными данными, оно сможет дать советы относительно общения с окружающими или подобрать рекламу, которая будет уместна в данный момент.
В 2017 году специалисты Amazon подали заявку на патентовании технологии, которая по голосу определяет настроение пользователя. Кроме рекламы и рекомендаций по поведению, планируется использовать разработку для сопоставления реакций виртуального помощника с эмоциями того, кто к ним обращается.
Еще один патент содержит технологию, которая будет применена на носимых устройствах и сможет отличать голос пользователя от шума. Подразделение Lab126, которое занимается этими разработками, ранее работало над смартфоном, который мог по картинке найти товар и предложить его купить пользователю. Однако, впоследствии Amazon отказался от идеи такого устройства.
Проект под кодовым названием Dylan сможет определять настроение пользователя по голосу. Руководствуясь полученными данными, оно сможет дать советы относительно общения с окружающими или подобрать рекламу, которая будет уместна в данный момент.
В 2017 году специалисты Amazon подали заявку на патентовании технологии, которая по голосу определяет настроение пользователя. Кроме рекламы и рекомендаций по поведению, планируется использовать разработку для сопоставления реакций виртуального помощника с эмоциями того, кто к ним обращается.
Еще один патент содержит технологию, которая будет применена на носимых устройствах и сможет отличать голос пользователя от шума. Подразделение Lab126, которое занимается этими разработками, ранее работало над смартфоном, который мог по картинке найти товар и предложить его купить пользователю. Однако, впоследствии Amazon отказался от идеи такого устройства.
Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:26