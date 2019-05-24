Ольга Орлова и Ксения Бородина получили награду «Стильный дуэт телеведущих»
Новоиспеченною российскою исполнительницу Ольгу Бузову проигнорировали на вручении премии «Topical Style Awards». Известно, что основала эту награду бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова и редакция ее собственного издания «Moda Topical».
На днях в Москве в одном из лучших заведений столицы прошла церемония вручения ежегодной награды, которой удостаиваются самые стильные и успешные российские звезды. Среди гостей оказались такие знаменитости, как Альбина Джанабаева, певица Ханна, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ксения Бородина, Ольга Орлова и многие другие селебрити.
Каким же удивлением для пользователей Сети было узнать, что Ольгу Бузову, коллегу Орловой и Бородиной, не пригласили на эту церемонию. Зная, насколько временами поющая телеведущая эмоциональна, по всей видимости, этот факт может ее сильно задеть и даже обидеть.
Стоит отметить, что такой прекрасной новостью Орлова поспешила поделиться у себя на страничке в Instagram, где сообщила фолловерам, что они с Бородиной стали «самыми стильными ведущими» по мнению Оксаны Федоровой и журнала «Moda Topical».
Отметим, что под публикацией Ольги ей начали поступать многочисленные вопросы. Один за другим читатели принялись интересоваться, почему на церемонию не пригласили Бузову, ведь она появляется в кадре одетой не менее стильно, чем, к примеру, Бородина.
К слову, многие инсайдеры сейчас пишут о том, что сами не были готовы к такому повороту событий, ведь Бузова на сегодняшний день является звездой «№1».
На днях в Москве в одном из лучших заведений столицы прошла церемония вручения ежегодной награды, которой удостаиваются самые стильные и успешные российские звезды. Среди гостей оказались такие знаменитости, как Альбина Джанабаева, певица Ханна, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ксения Бородина, Ольга Орлова и многие другие селебрити.
Каким же удивлением для пользователей Сети было узнать, что Ольгу Бузову, коллегу Орловой и Бородиной, не пригласили на эту церемонию. Зная, насколько временами поющая телеведущая эмоциональна, по всей видимости, этот факт может ее сильно задеть и даже обидеть.
Стоит отметить, что такой прекрасной новостью Орлова поспешила поделиться у себя на страничке в Instagram, где сообщила фолловерам, что они с Бородиной стали «самыми стильными ведущими» по мнению Оксаны Федоровой и журнала «Moda Topical».
Отметим, что под публикацией Ольги ей начали поступать многочисленные вопросы. Один за другим читатели принялись интересоваться, почему на церемонию не пригласили Бузову, ведь она появляется в кадре одетой не менее стильно, чем, к примеру, Бородина.
К слову, многие инсайдеры сейчас пишут о том, что сами не были готовы к такому повороту событий, ведь Бузова на сегодняшний день является звездой «№1».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:00