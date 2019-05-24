АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали больше о жизни неандертальцев посредством компьютерного моделирования
EUR 71.84 USD 64.49
Курс валют на 24.05.2019

Ольга Орлова и Ксения Бородина получили награду «Стильный дуэт телеведущих»

Новоиспеченною российскою исполнительницу Ольгу Бузову проигнорировали на вручении премии «Topical Style Awards». Известно, что основала эту награду бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова и редакция ее собственного издания «Moda Topical».
Ольга Орлова и Ксения Бородина получили награду «Стильный дуэт телеведущих»

На днях в Москве в одном из лучших заведений столицы прошла церемония вручения ежегодной награды, которой удостаиваются самые стильные и успешные российские звезды. Среди гостей оказались такие знаменитости, как Альбина Джанабаева, певица Ханна, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Ксения Бородина, Ольга Орлова и многие другие селебрити.

Каким же удивлением для пользователей Сети было узнать, что Ольгу Бузову, коллегу Орловой и Бородиной, не пригласили на эту церемонию. Зная, насколько временами поющая телеведущая эмоциональна, по всей видимости, этот факт может ее сильно задеть и даже обидеть.

Стоит отметить, что такой прекрасной новостью Орлова поспешила поделиться у себя на страничке в Instagram, где сообщила фолловерам, что они с Бородиной стали «самыми стильными ведущими» по мнению Оксаны Федоровой и журнала «Moda Topical».

Ольга Орлова и Ксения Бородина получили награду «Стильный дуэт телеведущих»

Отметим, что под публикацией Ольги ей начали поступать многочисленные вопросы. Один за другим читатели принялись интересоваться, почему на церемонию не пригласили Бузову, ведь она появляется в кадре одетой не менее стильно, чем, к примеру, Бородина.

К слову, многие инсайдеры сейчас пишут о том, что сами не были готовы к такому повороту событий, ведь Бузова на сегодняшний день является звездой «№1».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева назвала
В “АвтоВАЗ” объяснили, почему Lada 4x4
Стефания Маликова сходила в театр с
Вика Романец: «Мне не интересно пиарить
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дома
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес открыла
Альбина Джанабаева едва не пропустила
Ольга Орлова и Ксения Бородина получили
Антон Гусев намерен судиться с Женей
Смартфон Samsung Galaxy A70S станет
Медики рассказали, как полезен отпуск
Станислав Садальский назвал магазинную
Британские ученые увидели связь между
Ирина Шейк прогулялась с двухлетней
Власти Чили собираются запретить
Анастасия Волочкова в домашнем офисе
Диетологи выяснили, что сыр и мясо
Специалисты сравнили эффективность и
В Мексике над вулканом Попокатепетль
«Наслаждаемся нежностью»: Анастасия
Учёные стали на шаг ближе к разгадке
Специалисты дали шесть советов, как
В Сети обнародовали трейлер нового
Эксперты перечислили способы избавления
В Канаде обнаружили самую древнюю
«Срочно на операцию!»: Пластический
В Amazon ведут разработку девайса,
«Проели квартиру!»: Иосиф Пригожин
Элтону Джону запретили демонтировать
Ученые узнали больше о жизни
Просмотреть все новости