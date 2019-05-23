В Канаде обнаружили самую древнюю окаменелость гриба





Окаменелость назвали Ourasphaira giraldae. Исследователи просканировали гриб на ряде современной аппаратуры и обнаружили внутри него микротела сферической формы, их стенки были двойными, а соединялись они меж собой нитями, произраставшими друг из друга под углом в 90°. Внутри пузырьков находились хитин и хитозан, а целлюлоза – отсутствовала.По мнению учёных, данный вид грибов относился к заднежгутиковой группе.