Светлана Лобода не примет участие в специальном выпуске шоу "Голос. Дети"

Пресс-секретарь Дарья Бурлакова объявила, что Светлана Лобода не сможет принять участие в специальном эфире "Голос. Дети". По словам представительницы знаменитости, завтра у неё запланирован концерт в Алма-Ате, который состоится на стадионе Almaty Arena. Стало известно, что исполнительница появится в Москве лишь днём позже, и это будет первый визит в столицу России за последнее время. Кроме того, певица не принимала участия ни в каких предварительных съёмках, а потому её появление в шоу не планируется. Пока неизвестно, кто поддержит дочь Алсу перед важным этапом, который именно для неё станет самым непростым.Известно, что решение провести дополнительный эфир приняли в руководстве "Первого канала" после того, как специальная группа установила следы аномальной активности во время голосования и подтвердила наличие ботов при отправки SMS-сообщений. Теперь все три финалиста снова выступят перед поклонниками, сражаясь за победу.