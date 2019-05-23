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Светлана Лобода не примет участие в специальном выпуске шоу "Голос. Дети"

Светлана Лобода не поддержит свою подопечную Микеллу Абрамову в специальном выпуске шоу "Голос. Дети". Певица 24 мая будет давать концерт в Алма-Ате.
Светлана Лобода не примет участие в специальном выпуске шоу "Голос. Дети"

Пресс-секретарь Дарья Бурлакова объявила, что Светлана Лобода не сможет принять участие в специальном эфире "Голос. Дети". По словам представительницы знаменитости, завтра у неё запланирован концерт в Алма-Ате, который состоится на стадионе Almaty Arena. Стало известно, что исполнительница появится в Москве лишь днём позже, и это будет первый визит в столицу России за последнее время. Кроме того, певица не принимала участия ни в каких предварительных съёмках, а потому её появление в шоу не планируется. Пока неизвестно, кто поддержит дочь Алсу перед важным этапом, который именно для неё станет самым непростым.

Известно, что решение провести дополнительный эфир приняли в руководстве "Первого канала" после того, как специальная группа установила следы аномальной активности во время голосования и подтвердила наличие ботов при отправки SMS-сообщений. Теперь все три финалиста снова выступят перед поклонниками, сражаясь за победу.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:21

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