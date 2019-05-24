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Смартфон Samsung Galaxy A70S станет первым в мире гаджетом с 64-Мп камерой

Уже вскоре на рынке может появиться смартфон Samsung Galaxy A70S, являющийся улучшенной версией девайса Galaxy A70. По словам инсайдеров, этот аппарат станет первым в мире гаджетом с 64-Мп камерой.
Смартфон Samsung Galaxy A70S станет первым в мире гаджетом с 64-Мп камерой

Компания Samsung активно развивает свою линейку "умных" телефонов, ставя акцент не только на стиле и внешнем виде, но и стремясь к техническому совершенству. По информации, поступившей от инсайдеров, в ближайшее время должен состояться анонс Samsung Galaxy A70S, особенностью которого станет наличие камеры с разрешением 64 Мп. Такого модуля пока нет ни у одного конкурента южнокорейской компании. Сообщается, что речь идёт о датчике Samsung ISOCELL Bright GW1, представленном ранее в начале месяца. По мнению экспертов, инженеры не изменили конфигурацию аппарата, лишь установив новую оптику. Основой новинки останется процессор Snapdragon 670.

Известно, что новая камера обладает высокой производительностью и чувствительностью, позволяя делать снимки даже в условиях плохого освещения в 16-мегапиксельном формате. Это стало возможным благодаря технологии Tetracell. В настоящий момент не известно, когда устройство дебютирует на рынке, но в качестве ориентира указывается вторая половина года.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:55

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