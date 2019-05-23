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Меган Маркл и принц Гарри лишились помощницы в уходе за сыном

Меган Маркл и принц Гарри лишились помощницы по уходу за своим сыном Арчи Харрисоном Маунтбеттеном-Виндзором. В этой роли выступала мать герцогини Сассекской Дориа Редлан, которая уехала из дома дочери раньше, чем планировалось.

Меган Маркл и принц Гарри лишились помощницы в уходе за сыном

Ранее стало известно, что Дориа Редлан прилетела в Великобританию из Америки незадолго до родов Меган Маркл. Предполагалось, что мать герцогини Сассекской будет жить в Фрогмор-хаус и помогать дочери в течение нескольких месяцев. Для женщины были приготовлены комнаты, чтобы она могла проводить время с комфортом и ни в чем не нуждалась. В официальном заявлении королевской семьи о рождении Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора упомянули и мать возлюбленной принца Гарри. Это говорит об очень важной роли Дории Редлан в жизни ее дочери и внука.

Меган Маркл и принц Гарри лишились помощницы в уходе за сыном

Но недавно папарацци запечатлели мать герцогини Сассекской в Лос-Анджелесе в тот момент, когда она выгуливала собак. По какой причине женщина вернулась в Америку, пока не известно. Меган Маркл и ее возлюбленный принц Гарри пока никак не комментируют данную ситуацию.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:59

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