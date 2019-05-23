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Эксперты составили рейтинг самых провальных российских автомобилей

Эксперты составили рейтинг самых провальных российских автомобилей последнего времени. Основным критерием была популярность марки и её востребованность на отечественном рынке.
Эксперты составили рейтинг самых провальных российских автомобилей

Первое место антирейтинга заняла Lada Granta, которая не получила популярности у автолюбителей, поскольку её стоимость не отличается от более привлекательного лифтбека. На втором месте расположился автомобиль Chevrolet Niva, не оправдав возложенных на него ожиданий из-за относительно слабого силового агрегата. Третью строчку занял ТагАЗ Аквила, который имеет низкое качество сборки. Именно это заставило большинство россиян отказаться от покупки модели.

Четвертое место досталось ТагАЗ Вега, которая, как и её побратим, не отличилась качеством технической части. Пятое место занял автомобиль Marussia B1. Эта модель из-за большой стоимости и маленькой популярности была снята с производства, однако она все же заслужила место в этом рейтинге. Замыкает рейтинг самых провальных российских автомобилей электрокар Ё-мобиль, производство которого также было остановлено из-за отсутствия популярности у потребителей.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:42

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