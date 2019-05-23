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Внешний вид беременной звезды «Дома-2» Саши Артемовой изменился «в худшую сторону»

Внешность бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Александры Артемовой изменилась в период беременности «в худшую сторону». Именно к таким выводам пришли многочисленные пользователи Сети, хорошо изучив последние публикации телезнаменитости.

Внешний вид беременной звезды «Дома-2» Саши Артемовой изменился «в худшую сторону»

Не так давно Александра наконец-таки призналась поклонникам, что совсем скоро подарит своему любимому супругу Евгению Кузину второго наследника. Сейчас Артемова весьма активно общается с подписчиками и рассказывает им о том, какие время от времени ее одолевают страхи.

Несмотря на то, что фолловеры с удовольствием обсуждают со звездой «Дома-2» ее интересное положение, большинство из них в последнее время принялись то и дело делать акцент на том, что беременность явно идет Александре не на пользу.

По мнению читателей, внешний вид Артемовой изменился «в худшую сторону», и это хорошо видно на ее недавнем снимке в личном микроблоге. Подписчики заметили, что у супруги Кузина не только изменился цвет лица и стал буквально зеленистым, но и появились ужасные круги под глазами.

Внешний вид беременной звезды «Дома-2» Саши Артемовой изменился «в худшую сторону»

Некоторые фанаты Александры даже сравнили ее с героем из известного кинофильма «Один дома», а кое-кто даже заговорил о патологическом течении беременности.

Что бы ни было, но сейчас Артемовой советуют поберечь себя и своего будущего малыша. Фанаты Саши убеждены, что девушке необходимо лечь в клинику либо сразу же обращаться к своему врачу при первых тревожных симптомах.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11

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