Внешний вид беременной звезды «Дома-2» Саши Артемовой изменился «в худшую сторону»

Не так давно Александра наконец-таки призналась поклонникам, что совсем скоро подарит своему любимому супругу Евгению Кузину второго наследника. Сейчас Артемова весьма активно общается с подписчиками и рассказывает им о том, какие время от времени ее одолевают страхи.Несмотря на то, что фолловеры с удовольствием обсуждают со звездой «Дома-2» ее интересное положение, большинство из них в последнее время принялись то и дело делать акцент на том, что беременность явно идет Александре не на пользу.По мнению читателей, внешний вид Артемовой изменился «в худшую сторону», и это хорошо видно на ее недавнем снимке в личном микроблоге. Подписчики заметили, что у супруги Кузина не только изменился цвет лица и стал буквально зеленистым, но и появились ужасные круги под глазами.Некоторые фанаты Александры даже сравнили ее с героем из известного кинофильма «Один дома», а кое-кто даже заговорил о патологическом течении беременности.Что бы ни было, но сейчас Артемовой советуют поберечь себя и своего будущего малыша. Фанаты Саши убеждены, что девушке необходимо лечь в клинику либо сразу же обращаться к своему врачу при первых тревожных симптомах.