Минздрав РФ рассекретил число умерших от врачебных ошибок пациентов
Минздрав РФ недавно рассекретил данные, касающиеся числа умерших в прошлом году по вине медиков пациентов. Согласно имеющейся информации, врачебные ошибки стали причиной смерти 22 000 человек.
Эксперты проанализировали данные патолого-анатомической службы, специалисты которой провели в 2018 году около 469 вскрытий. Результаты показали: в 4,8 % случаях летальный исход был связан с неправильно поставленным диагнозом. Около 22 000 человек скончались из-за ошибок медиков.
В докладе говорится, что такая негативная статистика наблюдается в течение последних семи лет. Сотрудники службы обращают внимание на тот факт, что точных данных в этой ситуации предоставить нельзя, так как в некоторых регионах страны вскрытия не проводились совсем.
Эксперты проанализировали данные патолого-анатомической службы, специалисты которой провели в 2018 году около 469 вскрытий. Результаты показали: в 4,8 % случаях летальный исход был связан с неправильно поставленным диагнозом. Около 22 000 человек скончались из-за ошибок медиков.
В докладе говорится, что такая негативная статистика наблюдается в течение последних семи лет. Сотрудники службы обращают внимание на тот факт, что точных данных в этой ситуации предоставить нельзя, так как в некоторых регионах страны вскрытия не проводились совсем.
Общество / Выбор редакции
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:32