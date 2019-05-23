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Huawei лишится процессоров для своих смартфонов

Компания Huawei больше не сотрудничает с производителем процессоров для мобильных телефонов ARM, который ранее являлся основным поставщиков бренда. Это связано с внесением китайского предприятия в «черный список» Министерством торговли США.
Huawei лишится процессоров для своих смартфонов

Ранее Министерство торговли США внесла компанию Huawei в «черный список». Это было аргументировано угрозой национальной безопасности, которую обнаружили в действиях предприятия из поднебесной. На основании этого решения ряд американских фирм, таких как Google, Apple и Microsoft уже прекратили сотрудничество с Huawei, что негативно сказывается на производстве китайской компании.

Сейчас британская фирма ARM продолжила изоляцию предприятия из поднебесной, прекратив сотрудничество с ней и со всеми её дочерними компаниями. Это привело к тому, что Huawei лишилось процессоров Kirin, а также лицензии на использования ядер ARM для своих мобильных устройств. Поскольку найти замену в данный момент на рынке очень сложно, аналитики прогнозируют значительные проблемы для китайской компании в производстве новых гаджетов. К чему приведёт эта «война» технологий - пока неизвестно, однако, учитывая количество иностранных заводов на территории Китая, ответные санкции могут нести более серьезный характер. Остается надеяться, что этот конфликт будет исчерпан в ближайшее время, и стороны найдут компромисс в решении общей проблемы.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:22

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