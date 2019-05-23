Huawei лишится процессоров для своих смартфонов





Ранее Министерство торговли США внесла компанию Huawei в «черный список». Это было аргументировано угрозой национальной безопасности, которую обнаружили в действиях предприятия из поднебесной. На основании этого решения ряд американских фирм, таких как Google, Apple и Microsoft уже прекратили сотрудничество с Huawei, что негативно сказывается на производстве китайской компании.Сейчас британская фирма ARM продолжила изоляцию предприятия из поднебесной, прекратив сотрудничество с ней и со всеми её дочерними компаниями. Это привело к тому, что Huawei лишилось процессоров Kirin, а также лицензии на использования ядер ARM для своих мобильных устройств. Поскольку найти замену в данный момент на рынке очень сложно, аналитики прогнозируют значительные проблемы для китайской компании в производстве новых гаджетов. К чему приведёт эта «война» технологий - пока неизвестно, однако, учитывая количество иностранных заводов на территории Китая, ответные санкции могут нести более серьезный характер. Остается надеяться, что этот конфликт будет исчерпан в ближайшее время, и стороны найдут компромисс в решении общей проблемы.