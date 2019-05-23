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В Сети опубликованы снимки нового Kia XCeed

В Сети были опубликованы фотоснимки нового автомобиля Kia XCeed без камуфляжа. Кроссовер был снят на дорогах Южной Кореи во время прохождения тест-драйва.
В Сети опубликованы снимки нового Kia XCeed

На опубликованных шпионских фото видно, что автомобиль будет иметь увеличенный клиренс, измененный защитный обвес, уникальную радиаторную решетку, модернизированную оптику, измененный диффузор и небольшой спойлер сзади. Согласно имеющейся информации, автомобиль укомплектуют несколькими силовыми агрегатами на выбор. Потребителям будут доступны два бензиновых турбомотора объёмом 14, и 1,6 литра и мощностью 140 и 204 лошадиных силы соответственно, а также два дизельных варианта объёмом 1,6 литра и мощностью 115 и 136 лошадиных силы.

Инсайдеры утверждают, что премьера автомобиля состоится осенью этого года. Информации о дате поступления Kia XCeed на рынок пока нет. Также отсутствует информация о стоимости транспортного средства. Обычный Kia Ceed на российском рынке стоит 990 тысяч рублей, поэтому скорее всего новая версия будет немного дороже.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:52

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