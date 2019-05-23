В Сети опубликованы снимки нового Kia XCeed
В Сети были опубликованы фотоснимки нового автомобиля Kia XCeed без камуфляжа. Кроссовер был снят на дорогах Южной Кореи во время прохождения тест-драйва.
На опубликованных шпионских фото видно, что автомобиль будет иметь увеличенный клиренс, измененный защитный обвес, уникальную радиаторную решетку, модернизированную оптику, измененный диффузор и небольшой спойлер сзади. Согласно имеющейся информации, автомобиль укомплектуют несколькими силовыми агрегатами на выбор. Потребителям будут доступны два бензиновых турбомотора объёмом 14, и 1,6 литра и мощностью 140 и 204 лошадиных силы соответственно, а также два дизельных варианта объёмом 1,6 литра и мощностью 115 и 136 лошадиных силы.
Инсайдеры утверждают, что премьера автомобиля состоится осенью этого года. Информации о дате поступления Kia XCeed на рынок пока нет. Также отсутствует информация о стоимости транспортного средства. Обычный Kia Ceed на российском рынке стоит 990 тысяч рублей, поэтому скорее всего новая версия будет немного дороже.
На опубликованных шпионских фото видно, что автомобиль будет иметь увеличенный клиренс, измененный защитный обвес, уникальную радиаторную решетку, модернизированную оптику, измененный диффузор и небольшой спойлер сзади. Согласно имеющейся информации, автомобиль укомплектуют несколькими силовыми агрегатами на выбор. Потребителям будут доступны два бензиновых турбомотора объёмом 14, и 1,6 литра и мощностью 140 и 204 лошадиных силы соответственно, а также два дизельных варианта объёмом 1,6 литра и мощностью 115 и 136 лошадиных силы.
Инсайдеры утверждают, что премьера автомобиля состоится осенью этого года. Информации о дате поступления Kia XCeed на рынок пока нет. Также отсутствует информация о стоимости транспортного средства. Обычный Kia Ceed на российском рынке стоит 990 тысяч рублей, поэтому скорее всего новая версия будет немного дороже.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:52