KQED снял ролик в 4K про живущих на лице людей клещах
В YouTube появился снятый телеканалом KQED видеоролик в 4K-режиме, повествующий о лицевых клещах. Эти миниатюрные создания обитают на теле большей части людей.
Клещи находятся в дермальном слое кожи возле волосяных фолликулов. Живут они там из-за себума (кожное сало), который микроорганизмы употребляют в пищу. Как пишет 21mm, ссылаясь на опубликованное исследование в NFR, лицевые клещи не представляют какой-либо опасности для человека.
По словам научных сотрудников Калифорнийского университета, максимальный ущерб от этих бактерий - огромное их скопление под кожей, из-за чего на лице формируются блестящие участки белого или красного цвета, но это происходит не во всех случаях, к тому же живут микроскопические создания не больше двух недель.
Клещи находятся в дермальном слое кожи возле волосяных фолликулов. Живут они там из-за себума (кожное сало), который микроорганизмы употребляют в пищу. Как пишет 21mm, ссылаясь на опубликованное исследование в NFR, лицевые клещи не представляют какой-либо опасности для человека.
По словам научных сотрудников Калифорнийского университета, максимальный ущерб от этих бактерий - огромное их скопление под кожей, из-за чего на лице формируются блестящие участки белого или красного цвета, но это происходит не во всех случаях, к тому же живут микроскопические создания не больше двух недель.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:37