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В России на людях протестируют первый отечественный препарат от рака

На испытания поступил первый российский препарат для лечения рака желудка о резидентов центра “Сколково”. Согласно разрешению Министерства здравоохранения, в фазе клинических испытаний участвуют пациенты, исчерпавшие все стандартные методы.
В России на людях протестируют первый отечественный препарат от рака

Разработчиком препарата алофаниба выступает фирма “Русские фармацевтические технологии”, которая создала лекарство при поддержке со стороны фонда “Сколково”. Данный препарат служит первым в мире аллостерическим ингибитором рецепторов роста фибробластов. Он работает снаружи злокачественной клетки, борясь с рецептором FGFR2. Последний при активации провоцирует деление клетки, а также последующий рост опухоли с распространением метастазов. Такой принцип действия препарата был назван инновационным и запатентован мировыми медицинскими центрами.

Клинические исследования при участии пациентов с раком желудка будут проводится в Москве, Омске, Ростове и Петербурге. Мировое сообщество ученых отметило необходимость расширенного изучения действия лекарства.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:07

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