В России на людях протестируют первый отечественный препарат от рака





Разработчиком препарата алофаниба выступает фирма “Русские фармацевтические технологии”, которая создала лекарство при поддержке со стороны фонда “Сколково”. Данный препарат служит первым в мире аллостерическим ингибитором рецепторов роста фибробластов. Он работает снаружи злокачественной клетки, борясь с рецептором FGFR2. Последний при активации провоцирует деление клетки, а также последующий рост опухоли с распространением метастазов. Такой принцип действия препарата был назван инновационным и запатентован мировыми медицинскими центрами.Клинические исследования при участии пациентов с раком желудка будут проводится в Москве, Омске, Ростове и Петербурге. Мировое сообщество ученых отметило необходимость расширенного изучения действия лекарства.