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Эксперт ООН заявила об очень высоком риске ядерной войны

Рената Дван, являющаяся директором института ООН по исследованию проблем разоружения, рассказала о последних мировых тенденциях в сфере военной безопасности. Эксперт заявила об очень высоком риске начала ядерной войны, такой сильной угрозы не было со времен Второй мировой.
Эксперт ООН заявила об очень высоком риске ядерной войны

Главным признаком подобных тенденций представитель ООН называет программы модернизации такого оружия у всех стран, имеющих его на вооружении. Многие заявляют об этом открыто, другие скрывают, существует и те государства, которые фактически располагают ядерным потенциалом, но отрицают это. Подобная обстановка, отмечает Рената Дван, не способствует снижению военных рисков.

Ситуацию усложняет большие политические и экономические изменения, происходящие в мире. Основное их поле – стратегическое противостояние США и Китая. Также усложняет ситуацию быстрое развитие военных технологий и способов ведения войны. Использование малых групп и частных наемников приводит к тому, что размывается граница между обороной и нападением.

Все эти факторы, отмечает эксперт ООН, позволяют сделать вывод об очень высоком риске ядерной войны. Подобной обстановки в мире не наблюдалось с момента окончания Второй мировой. Рената Дван в очередной раз призвала все ядерные державы выработать механизмы международного взаимодействия и регулирования подобного вооружения, иначе это может привести к серьезным последствиям для всей Земли.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:53

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