Эксперт ООН заявила об очень высоком риске ядерной войны





Главным признаком подобных тенденций представитель ООН называет программы модернизации такого оружия у всех стран, имеющих его на вооружении. Многие заявляют об этом открыто, другие скрывают, существует и те государства, которые фактически располагают ядерным потенциалом, но отрицают это. Подобная обстановка, отмечает Рената Дван, не способствует снижению военных рисков.Ситуацию усложняет большие политические и экономические изменения, происходящие в мире. Основное их поле – стратегическое противостояние США и Китая. Также усложняет ситуацию быстрое развитие военных технологий и способов ведения войны. Использование малых групп и частных наемников приводит к тому, что размывается граница между обороной и нападением.Все эти факторы, отмечает эксперт ООН, позволяют сделать вывод об очень высоком риске ядерной войны. Подобной обстановки в мире не наблюдалось с момента окончания Второй мировой. Рената Дван в очередной раз призвала все ядерные державы выработать механизмы международного взаимодействия и регулирования подобного вооружения, иначе это может привести к серьезным последствиям для всей Земли.