На тестах в Германии заметили новый Porsche 718 Cayman GT4
Porsche разрабатывает новую модель 718 Cayman GT4, которую заметили на тестах в Германии. По мнению аналитиков, новинка окажется настоящим коллекционным автомобилем.
Во время испытаний машина находилась без привычного в таких случаях защитного камуфляжа, благодаря чему ее снимок смогли изучить специалисты. Они отметили наличие у Porsche 718 Cayman GT4 крупного антикрыла в задней стороне спорткара. Предполагается, что автомобиль получит двигатель от версии 911 GT3 на 4 литра с мощностью в 420 лошадиных сил, также допускается присутствие трансмиссии с двойным сцеплением. Среди других инноваций можно отметить заостренное рулевое управление, повышенные тормоза и брутальный аэрокод с расширенным потреблением.
На рынок Porsche 718 Cayman GT4 выйдет в ограниченном количестве. Подобные модификации часто довольно оперативно реализуются, а новинка имеет все шансы стать реальным коллекционным изданием.
Во время испытаний машина находилась без привычного в таких случаях защитного камуфляжа, благодаря чему ее снимок смогли изучить специалисты. Они отметили наличие у Porsche 718 Cayman GT4 крупного антикрыла в задней стороне спорткара. Предполагается, что автомобиль получит двигатель от версии 911 GT3 на 4 литра с мощностью в 420 лошадиных сил, также допускается присутствие трансмиссии с двойным сцеплением. Среди других инноваций можно отметить заостренное рулевое управление, повышенные тормоза и брутальный аэрокод с расширенным потреблением.
На рынок Porsche 718 Cayman GT4 выйдет в ограниченном количестве. Подобные модификации часто довольно оперативно реализуются, а новинка имеет все шансы стать реальным коллекционным изданием.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:11