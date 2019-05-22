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Сбербанк начал тестирование онлайн-перевода со снятием денег без карты

Сбербанк начал процедуру тестирования функции нового онлайн-перевода. Она позволит людям заниматься снятием денег без использования пластиковой карты, в настоящий момент данная возможность доступна ограниченному кругу клиентов банка.
Сбербанк начал тестирование онлайн-перевода со снятием денег без карты

Представители Сбербанка подтвердили данную информацию и отметили, что формальное название этого онлайн-перевода – «До востребования». Отправить деньги таким образом можно либо через веб-банкинг, либо с помощью официальных приложений банка на Android и iOS. Получить подобный перевод можно в двух местах: в любом банкомате или отделении. В первом случае человеку понадобится знание кода перевода, а во втором: документ для удостоверение личности и номер денежного перевода. При этом получателю не обязательно быть клиентом Сбербанка. Номер денежного перевода и код он должен получить от самого отправителя.

У подобной функции есть четкие ограничения по суммам. Онлайн-перевод должен быть кратным 100, 500 и 1000, а его минимальный размер – 100 рублей. Такое ограничение связано с тем, что это размер минимальной купюры, доступной в банкомате. Комиссия составляет 1,5%. Ее минимальный размер – 30 рублей, максимальный – 1000.

Пресс-служба Сбербанка отказалась давать комментарий отметив, что они рассказывают только о вышедших продуктах и сервисах. В настоящий момент проходит тестирование, функция «До востребования» доступна лишь для части клиентов банка.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:13

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