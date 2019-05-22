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В Мытищах женщина убила мужчину и погибла при попытке спуститься из окна на простынях

В Мытищах 34-летняя женщина зарезала мужчину, в гостях у которого находилась, после чего решила спуститься из окна на простынях. Гражданка сорвалась и упала на козырек подъезда, в результате чего погибла на месте.
В Мытищах женщина убила мужчину и погибла при попытке спуститься из окна на простынях

Инцидент произошел 21 мая. По данным СК России, находясь в квартире 56-летнего мужчины на седьмом этаже, женщина по непонятным пока причинам ударила его ножом, нанеся смертельную травму. После этого она решила скрыться с места происшествия, связав найденные дома простыни и привязав конец "каната" к трубе на кухне. Как предполагается, она во время спуска сорвалась и упала вниз.

Зайдя в дом, сотрудники правоохранительных органов увидели в квартире тело ее хозяина. Согласно версии представителей полиции, мужчина пригласил к себе проститутку, но остаются неизвестными мотивы убийства и то, отчего она не вышла через дверь.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:57

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