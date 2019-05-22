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Эксперты рассказали о секретах сохранения красивой груди после родов

Многие женщины после родов сталкиваются с проблемой потери красоты груди. Эксперты рассказали представительницам прекрасного пола секреты, позволяющие сохранять привлекательный внешний вид даже после естественного кормления молоком.
Эксперты рассказали о секретах сохранения красивой груди после родов

Процесс потери женской грудью красоты имеет под собой биологические основания. Изначально молочная железа состоит из железистой ткани, именно она придает этой части тела подтянутость и форму. С возрастам она изнашивается и организм заменяет ее жиром. Именно поэтому происходит процесс потери естественной формы. Скорость данных изменений зависит от генетики женщины, а также от протекания беременности и кормления ребенка.

Для того, чтобы сохранить грудь красивой после родов, эксперты советуют соблюдать простые правила. На последних сроках беременности бюстгальтер надо носить всегда, даже ночью, иначе увеличенная грудь будет «провисать». Для кормления ребенка необходимо поочередно использовать две молочные железы, это распределит нагрузку. Также женщинам не рекомендуют ложиться спать с неопорожненной от молока грудью.

После завершения вскармливания необходимо регулярно принимать контрастный душ, посещать массаж с эфирными маслами, выполнять физические упражнения для подтяжки, выбирать бюстгальтер правильной формы, принимать витамины А и Е, а также использовать коллагенсодержащие крема.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:43

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