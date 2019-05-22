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Рябков: РФ заинтересована в нормализации отношений с США

Сергей Рябков, занимающий должность замглавы МИД РФ, рассказал о развитии отношений России и США. Дипломат отметил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, но не готова закрывать глаза на происходящее в Венесуэле.
Рябков: РФ заинтересована в нормализации отношений с США

Замглавы МИД РФ считает, что глупо полагать, будто Россия не заинтересована в нормализации отношений с США. Москва и Вашингтон выиграют от позитивных контактов и взаимопонимания, но этому мешают многие противоречия, имеющиеся между Кремлем и Белым домом, отмечает Сергей Рябков.

Самой актуальной проблемой, отдаляющей позиции России и США друг от друга, является Венесуэла. Сергей Рябков заверил, что РФ никогда не станет закрывать глаза на откровенное вмешательство американских партнеров во внутренние дела данного государства. Более того, Москва намерена поддерживать Каракас и предоставлять помощь в противодействии государственному перевороту, который провоцируют США. Замглавы МИД РФ заверил, Россия видит откуда исходят подобные инициативы и готова отвечать на них, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Напомним, ранее Сергей Рябков прокомментировал инициативу Дональда Трампа и его предложение к РФ и КНР по поводу заключения новой ядерной сделки. Российский дипломат считает, что Москве и Пекину необходимо взять паузу в этом вопросе и подождать пока Вашингтон «дозреет» до переговоров.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:16

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