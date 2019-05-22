Ученые создали новые металлорганические молекулы для борьбы с раком





Ученые отмечают, созданные ими соединения металлоорганических гибридных узловых молекул способны повысить эффективность противостояния разным видам рака. Воздействие M-TKs проверили на рыбках данио и результаты удовлетворили исследователей. В эти молекулы ученые могут добавить активные форму кислорода, способную уничтожать митохондрии раковых клеток, но при этом не нанося никаких повреждений ядерным ДНК и плазматической мембране. Это приводит к тому, что эффективность химиотерапии существенно возрастает, тогда как ущерб здоровым органам значительно снижается.Специалисты сравнили M-TKs с другим современным препаратом, использующимся для уничтожения онкологии – цисплатином. Новые металлорганические молекулы не только более эффективны и менее опасны, но и способны уничтожать те виды рака, которые имеют иммунитет к классическому средству.Еще одной важной особенностью M-TKs является то, что данное вещество не растворяется в организме, а выводится из него. Ученые намерены продолжить исследование данного препарата и уверены, что в будущем он заменит все современные аналоги.