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Ученые создали новые металлорганические молекулы для борьбы с раком
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Ученые создали новые металлорганические молекулы для борьбы с раком

Международная группа ученых создала новые металлорганические гибридные узловые молекулы, способные эффективно бороться с раком. Они называются металлорганическими трилистниками (M-TKs) и способны противостоять онкологии эффективнее, чем современные препараты для химиотерапии.
Ученые создали новые металлорганические молекулы для борьбы с раком

Ученые отмечают, созданные ими соединения металлоорганических гибридных узловых молекул способны повысить эффективность противостояния разным видам рака. Воздействие M-TKs проверили на рыбках данио и результаты удовлетворили исследователей. В эти молекулы ученые могут добавить активные форму кислорода, способную уничтожать митохондрии раковых клеток, но при этом не нанося никаких повреждений ядерным ДНК и плазматической мембране. Это приводит к тому, что эффективность химиотерапии существенно возрастает, тогда как ущерб здоровым органам значительно снижается.

Специалисты сравнили M-TKs с другим современным препаратом, использующимся для уничтожения онкологии – цисплатином. Новые металлорганические молекулы не только более эффективны и менее опасны, но и способны уничтожать те виды рака, которые имеют иммунитет к классическому средству.

Еще одной важной особенностью M-TKs является то, что данное вещество не растворяется в организме, а выводится из него. Ученые намерены продолжить исследование данного препарата и уверены, что в будущем он заменит все современные аналоги.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:25

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