Эксперты доказали, что женщины водят авто лучше мужчин





В Великобритании в 2017 году произошел суд над 585 тысячами водителей за нарушение ПДД. Из них 68% оказались мужчинами, а подробный анализ данных показал, что они лидировали в каждой категории аварий. В частности, мужчины чаще превышают скорость, водят без ремней безопасности, страховки или садятся за руль в нетрезвом состоянии. Согласно статистике страховых выплат, в 2017 году в 65% случаев история была связана с мужчинами.Эксперты подтвердили, что с женщиной-водителем вождение более безопасно. В Британии автоледи платят почти на 100 фунтов стерлингов меньше за свои страховые взносы.