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Эксперты доказали, что женщины водят авто лучше мужчин

Согласно результатам статистического анализа, женщины водят автомобиль лучше мужчин. В частности, они реже попадают в ДТП.
Эксперты доказали, что женщины водят авто лучше мужчин

В Великобритании в 2017 году произошел суд над 585 тысячами водителей за нарушение ПДД. Из них 68% оказались мужчинами, а подробный анализ данных показал, что они лидировали в каждой категории аварий. В частности, мужчины чаще превышают скорость, водят без ремней безопасности, страховки или садятся за руль в нетрезвом состоянии. Согласно статистике страховых выплат, в 2017 году в 65% случаев история была связана с мужчинами.

Эксперты подтвердили, что с женщиной-водителем вождение более безопасно. В Британии автоледи платят почти на 100 фунтов стерлингов меньше за свои страховые взносы.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:44

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