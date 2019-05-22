Эксперты назвали гарантирующие мужчинам успех у женщин авто





Согласно результатам исследования, мужчины с автомобилем на фотографии собственного аккаунта на сайте знакомств получают на 165% больше входящих сообщений. Наибольшим успехом у женщин пользуются те пользователи, которые показывают собственные авто марки Jeep. В частности, они на 243% успешнее тех, кто имеет другие машины. По данному показателю на второй строчке расположились владельцы BMW, а в тройке лидеров также оказалась Toyota.Привлекательными для женщин считаются также Nissan, Land Rover, Subaru, Mercedes и Ford. Согласно статистике, наименьшие показатели отклика на анкеты оказались у владельцев Honda, Tesla, Chevrolet, Lexus, Dodge, Mazda и Ferrari.