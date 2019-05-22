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В Ставрополе водитель сбила переходящего дорогу четырехлетнего ребенка

В Ставрополе произошло ДТП, легковушка сбила четырехлетнего ребенка. Несовершеннолетний вместе со своими родителями переходил дорого на дворовой территории, но все-равно попал под колеса транспортного средства, пострадавший доставлен в больницу.
В Ставрополе водитель сбила переходящего дорогу четырехлетнего ребенка

ДТП случилось в Ставрополе 21 мая около 19:45 по местному времени. В одном из дворов города четырехлетний ребенок вместе с родителями шел по дворовой территории, и они решили перейти дорогу. В последний момент на одну ногу несовершеннолетнего наехала водитель, находящаяся за рулем легкового автомобиля Toyota.

В результате данного наезда четырехлетний ребенок получил серьезную травму. Его доставили в одну из местных больниц с диагнозом «Перелом костей правой голени». Подробности состояния несовершеннолетнего не сообщаются.

ГИБДД Ставрополя уже работает на месте происшествия и выясняет все обстоятельства ДТП. Личность водителя легкового автомобиля Toyota была установлена. Женщина имеет небольшой стаж вождения, за рулем она всего 2 года. Несмотря на такой короткий срок, жительница Ставрополя уже несколько раз нарушала правила дорожного движения и платила за это штрафы. Сотрудники местного ГИБДД в очередной раз обратились к родителям несовершеннолетних с просьбой внимательно следить за детьми и рассказывать им ПДД.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:25

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