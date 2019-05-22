Оля Рапунцель обвинила Сашу Черно в неряшливости
«Бренд» телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель обвинила Александру Черно в неряшливости. По мнению некоторых телезрителей реалити-шоу, молодая мамочка справедливо выдвинула семейству Оганесян подобное обвинение.
Не единожды в Периметре поднималась тема того, что Черно и Оганесян устраивают в своей комнате настоящий беспорядок, за которым в итоге приходится наблюдать телезрителям реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, сама парочка утверждает, что их все устраивает и лишь иногда решает немного убраться в своей спальне.
В свежем выпуске телешоу «Спаси свою любовь» на неряшливость Александры и Иосифа поспешила указать и Ольга Рапунцель, которая, по всей видимости, боится подпускать таких соседей к своей дочери Василисе.
Нужно сказать, что многие телезрители впервые за долгое время согласились с высказываниями длинноволосой красавицы. По мнению поклонников «Дома-2», Черно нужно поучиться у Рапунцель, как следует следить за чистотой помещения, в котором они ежедневно находятся.
Отметим, что сам Иосиф не единожды пытался поговорить с Черно на тему того, что она должна убираться в комнате, однако все эти попытки зачастую заканчивались скандалом и словами Александры о том, что она наведет порядок в спальне только тогда, когда ей этого захочется.
К слову, иногда в свое оправдание Черно пытается объяснить коллективу и ведущим «Дома-2», что не получила должного воспитания и именно поэтому в ее комнате временами творится «хаос».
Не единожды в Периметре поднималась тема того, что Черно и Оганесян устраивают в своей комнате настоящий беспорядок, за которым в итоге приходится наблюдать телезрителям реалити-шоу «Дом-2». Впрочем, сама парочка утверждает, что их все устраивает и лишь иногда решает немного убраться в своей спальне.
В свежем выпуске телешоу «Спаси свою любовь» на неряшливость Александры и Иосифа поспешила указать и Ольга Рапунцель, которая, по всей видимости, боится подпускать таких соседей к своей дочери Василисе.
Нужно сказать, что многие телезрители впервые за долгое время согласились с высказываниями длинноволосой красавицы. По мнению поклонников «Дома-2», Черно нужно поучиться у Рапунцель, как следует следить за чистотой помещения, в котором они ежедневно находятся.
Отметим, что сам Иосиф не единожды пытался поговорить с Черно на тему того, что она должна убираться в комнате, однако все эти попытки зачастую заканчивались скандалом и словами Александры о том, что она наведет порядок в спальне только тогда, когда ей этого захочется.
К слову, иногда в свое оправдание Черно пытается объяснить коллективу и ведущим «Дома-2», что не получила должного воспитания и именно поэтому в ее комнате временами творится «хаос».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:15