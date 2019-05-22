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В Москве певец Вилли Токарев попал в реанимацию

Известный отечественный исполнитель Вилли Токарев попал в реанимацию, его доставили в одну из больниц Москвы. Соответствующие сведения 22 мая предоставляются в Telegram-канале Mash.
В Москве певец Вилли Токарев попал в реанимацию

Согласно озвученной информации, недавно 84-летний Вилли Токарев обратился за помощью к врачам московской больницы. В результате обследования медики приняли решение госпитализировать певца. Сообщается, что положение артиста резко ухудшилось, на фоне чего сейчас местные врачи оказывают ему необходимую помощь, однако тяжесть состояния деятеля культуры не уточняется.

На данный момент подробности инцидента и причины ухудшения здоровья артиста не сообщаются. Официальных комментариев от представителей артиста тоже не поступало.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:26

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