В Москве певец Вилли Токарев попал в реанимацию

Согласно озвученной информации, недавно 84-летний Вилли Токарев обратился за помощью к врачам московской больницы. В результате обследования медики приняли решение госпитализировать певца. Сообщается, что положение артиста резко ухудшилось, на фоне чего сейчас местные врачи оказывают ему необходимую помощь, однако тяжесть состояния деятеля культуры не уточняется.На данный момент подробности инцидента и причины ухудшения здоровья артиста не сообщаются. Официальных комментариев от представителей артиста тоже не поступало.