В РАН рассказали о задачах российского тяжелого лунохода





Евгений Слюта, занимающий пост заведующего лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии, рассказал о планах российского тяжелого лунохода. Главной задачей аппарата является изучение региональных особенностей поверхности с отбором грунта. Для этого ученые составили специальный маршрут следования и места, где необходимо пробурить несколько скважин для получения нужного материала. Их глубина разная, она будет колебаться от 3 до 6 метров. Общий путь следования российского тяжелого лунохода по поверхности спутника составляет 500 километров. После этого весь полученный грунт отправят на Землю.Тяжелый луноход будет входить в автоматическую межпланетную станцию «Луна-29». Ее должны запустить в 2027-2028 годах, но точно не позже 2030-го, сообщает представитель РАН.Относительно этой программы недавно появлялась схожая информация. Источник в РАН сообщил российским СМИ, что запуск пройдет в 2028 году. Автоматическую межпланетную станцию «Луна-29» в космос выведет «Ангара-А5В», имеющая кислотно-водородный разогнанный блок КВТК. Финансирование будет идет через целевую программу создания сверхтяжелой ракеты, а не по федеральному космическому бюджету.