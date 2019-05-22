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В РАН рассказали о задачах российского тяжелого лунохода

Российский тяжелый луноход отправится на Луну в рамках автоматической межпланетной станции «Луна-29» в 2028 году. В РАН рассказали о задачах и возможностях этого аппарата, а также о маршруте его следования.
В РАН рассказали о задачах российского тяжелого лунохода

Евгений Слюта, занимающий пост заведующего лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии, рассказал о планах российского тяжелого лунохода. Главной задачей аппарата является изучение региональных особенностей поверхности с отбором грунта. Для этого ученые составили специальный маршрут следования и места, где необходимо пробурить несколько скважин для получения нужного материала. Их глубина разная, она будет колебаться от 3 до 6 метров. Общий путь следования российского тяжелого лунохода по поверхности спутника составляет 500 километров. После этого весь полученный грунт отправят на Землю.

Тяжелый луноход будет входить в автоматическую межпланетную станцию «Луна-29». Ее должны запустить в 2027-2028 годах, но точно не позже 2030-го, сообщает представитель РАН.

Относительно этой программы недавно появлялась схожая информация. Источник в РАН сообщил российским СМИ, что запуск пройдет в 2028 году. Автоматическую межпланетную станцию «Луна-29» в космос выведет «Ангара-А5В», имеющая кислотно-водородный разогнанный блок КВТК. Финансирование будет идет через целевую программу создания сверхтяжелой ракеты, а не по федеральному космическому бюджету.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:53

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