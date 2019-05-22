Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Компания Microsoft объявила о прекращении сотрудничества с китайским предприятием Huawei. Это связано с внесением Министерством торговли США копании из поднебесной в «чёрный список».
Компания Microsoft отправила письмо китайскому производителю техники о том, что она прекращает сотрудничество с Huawei в связи с внесением компании в «черный список». Таким образом, ноутбуки, которые были произведены в китайской фирме, больше не будут получать обновление операционной системы Windows, что может привести к ряду проблем для бренда из Поднебесной.
Компания Huawei заявила, что была готова к подобному исходу и уверяет своих потребителей, что санкции никак не скажутся на качестве продукции. Однако эксперты не уверены в достоверности такого заявления, поскольку использование операционной системы Windows имеет большое значение для популярности бренда. Специалисты считают, что санкции могут привести к закрытию производства ноутбуков в течении двух лет.
Напомним, что Google также больше не будет предоставлять обновления для мобильной операционной системы Android китайскому производителю. Пока неизвестно, чем Huawei заменить ОС для своих мобильных устройств.
Компания Microsoft отправила письмо китайскому производителю техники о том, что она прекращает сотрудничество с Huawei в связи с внесением компании в «черный список». Таким образом, ноутбуки, которые были произведены в китайской фирме, больше не будут получать обновление операционной системы Windows, что может привести к ряду проблем для бренда из Поднебесной.
Компания Huawei заявила, что была готова к подобному исходу и уверяет своих потребителей, что санкции никак не скажутся на качестве продукции. Однако эксперты не уверены в достоверности такого заявления, поскольку использование операционной системы Windows имеет большое значение для популярности бренда. Специалисты считают, что санкции могут привести к закрытию производства ноутбуков в течении двух лет.
Напомним, что Google также больше не будет предоставлять обновления для мобильной операционной системы Android китайскому производителю. Пока неизвестно, чем Huawei заменить ОС для своих мобильных устройств.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:12