Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei





Компания Microsoft отправила письмо китайскому производителю техники о том, что она прекращает сотрудничество с Huawei в связи с внесением компании в «черный список». Таким образом, ноутбуки, которые были произведены в китайской фирме, больше не будут получать обновление операционной системы Windows, что может привести к ряду проблем для бренда из Поднебесной.Компания Huawei заявила, что была готова к подобному исходу и уверяет своих потребителей, что санкции никак не скажутся на качестве продукции. Однако эксперты не уверены в достоверности такого заявления, поскольку использование операционной системы Windows имеет большое значение для популярности бренда. Специалисты считают, что санкции могут привести к закрытию производства ноутбуков в течении двух лет.Напомним, что Google также больше не будет предоставлять обновления для мобильной операционной системы Android китайскому производителю. Пока неизвестно, чем Huawei заменить ОС для своих мобильных устройств.