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Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Компания Microsoft объявила о прекращении сотрудничества с китайским предприятием Huawei. Это связано с внесением Министерством торговли США копании из поднебесной в «чёрный список».
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Компания Microsoft отправила письмо китайскому производителю техники о том, что она прекращает сотрудничество с Huawei в связи с внесением компании в «черный список». Таким образом, ноутбуки, которые были произведены в китайской фирме, больше не будут получать обновление операционной системы Windows, что может привести к ряду проблем для бренда из Поднебесной.

Компания Huawei заявила, что была готова к подобному исходу и уверяет своих потребителей, что санкции никак не скажутся на качестве продукции. Однако эксперты не уверены в достоверности такого заявления, поскольку использование операционной системы Windows имеет большое значение для популярности бренда. Специалисты считают, что санкции могут привести к закрытию производства ноутбуков в течении двух лет.

Напомним, что Google также больше не будет предоставлять обновления для мобильной операционной системы Android китайскому производителю. Пока неизвестно, чем Huawei заменить ОС для своих мобильных устройств.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:12

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