Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова показала, как «закадрить» мужчину с помощью предмета женской интимной гигиены
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Владимировна Африкантова продемонстрировала поклонницам, как можно «закадрить» мужчину. По словам родительницы Марины, для этого понадобиться лишь предмет женской интимной гигиены.
Несмотря на свои 54 года, Африкантова-старшая продолжает интересоваться делами постельными. Причем, по мнению большинства интернет-пользователей, тема «волшебства» увлекает Татьяну Владимировну даже больше, чем воспитание внуков или другие радости жизни преклонных лет.
На днях в социальной сети появился видеоролик, который поверг в шок большую часть фолловеров. На записи звезда «Дома-2» делится с фанатками секретами, как «закадрить» мужчину с помощью предмета женской интимной гигиены. По словам Татьяны Владимировны, именно этот предмет поможет любой одинокой девушке вернуться домой в компании потенциального любовника.
Как утверждает родительница Марины, девушкам или женщинам необходимо использовать старый предмет женской интимной гигиены, которым нужно обмазать практически все свое тело. Только потом Татьяна Владимировна советует отправляться «на охоту».
Телезнаменитость уверяет, что именно такой способ не даст понравившемуся мужчине «сорваться с крючка».
Несмотря на свои 54 года, Африкантова-старшая продолжает интересоваться делами постельными. Причем, по мнению большинства интернет-пользователей, тема «волшебства» увлекает Татьяну Владимировну даже больше, чем воспитание внуков или другие радости жизни преклонных лет.
На днях в социальной сети появился видеоролик, который поверг в шок большую часть фолловеров. На записи звезда «Дома-2» делится с фанатками секретами, как «закадрить» мужчину с помощью предмета женской интимной гигиены. По словам Татьяны Владимировны, именно этот предмет поможет любой одинокой девушке вернуться домой в компании потенциального любовника.
«Например, мне сегодня надо закадрить мужика. Сейчас я пойду туда, в парк, и буду показывать вам, как надо кадрить мужиков, чтобы они, как телки за вами шли...» - заявила Африкантова-старшая подписчицам.
Как утверждает родительница Марины, девушкам или женщинам необходимо использовать старый предмет женской интимной гигиены, которым нужно обмазать практически все свое тело. Только потом Татьяна Владимировна советует отправляться «на охоту».
Телезнаменитость уверяет, что именно такой способ не даст понравившемуся мужчине «сорваться с крючка».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:12