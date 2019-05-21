Светлана Лобода продемонстрировала тизер нового откровенного клипа

Ранее певица выпустила вышеуказанную песню, тогда пользователи всемирной «паутины» увидели небольшой отрывок ролика, Лобода назвала его промо-трейлером. Во вторник, 21 мая, она обнародовала в своем аккаунте в социальной сети уже тизер.Снимали клип в Португалии в лучших традициях западного приключенческого кино. В записи можно разглядеть элементы вестерна: сапоги для ковбоев, плетку, ярких девушек в откровенных нарядах, комнату с пресмыкающимися и саму Светлану Лободу. Подписчики певицы впечатлены увиденным и теперь с нетерпением ожидают выход полного клипа.