Светлана Лобода продемонстрировала тизер нового откровенного клипа
Светлана Лобода продемонстрировала в Instagram тизер нового клипа на композицию «Пуля-дура». Премьера полной версии состоится уже скоро.
Ранее певица выпустила вышеуказанную песню, тогда пользователи всемирной «паутины» увидели небольшой отрывок ролика, Лобода назвала его промо-трейлером. Во вторник, 21 мая, она обнародовала в своем аккаунте в социальной сети уже тизер.
Снимали клип в Португалии в лучших традициях западного приключенческого кино. В записи можно разглядеть элементы вестерна: сапоги для ковбоев, плетку, ярких девушек в откровенных нарядах, комнату с пресмыкающимися и саму Светлану Лободу. Подписчики певицы впечатлены увиденным и теперь с нетерпением ожидают выход полного клипа.
Ранее певица выпустила вышеуказанную песню, тогда пользователи всемирной «паутины» увидели небольшой отрывок ролика, Лобода назвала его промо-трейлером. Во вторник, 21 мая, она обнародовала в своем аккаунте в социальной сети уже тизер.
Снимали клип в Португалии в лучших традициях западного приключенческого кино. В записи можно разглядеть элементы вестерна: сапоги для ковбоев, плетку, ярких девушек в откровенных нарядах, комнату с пресмыкающимися и саму Светлану Лободу. Подписчики певицы впечатлены увиденным и теперь с нетерпением ожидают выход полного клипа.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:05